Deze functie op je Android maakt je telefoon langzamer

Veel Android-gebruikers denken dat meer geheugen automatisch zorgt voor betere prestaties. Fabrikanten spelen daarop in met functies waarmee je het werkgeheugen van je smartphone kunt uitbreiden. Toch levert die optie lang niet altijd winst op. In sommige gevallen kan je toestel er zelfs minder soepel door gaan werken.

RAM, oftewel werkgeheugen, is essentieel voor de snelheid van een smartphone. Apps die je gebruikt en bestanden die geopend zijn, worden tijdelijk in dit geheugen opgeslagen. Daardoor kunnen programma’s snel reageren en hoef je niet telkens opnieuw gegevens te laden.

Hoe meer RAM beschikbaar is, hoe gemakkelijker een toestel meerdere taken tegelijk kan uitvoeren. Maar dat betekent niet automatisch dat elke vorm van geheugenuitbreiding een goed idee is.

Op veel Android-toestellen vind je tegenwoordig functies als RAM Plus, Memory Extension of RAM Expansion. De namen wekken de indruk dat je smartphone extra werkgeheugen krijgt, maar technisch gezien is dat niet het geval.

In werkelijkheid reserveert het toestel een deel van de interne opslagruimte om tijdelijk als extra geheugen te fungeren wanneer het reguliere RAM vol raakt. Die opslagruimte is echter aanzienlijk trager dan het echte werkgeheugen dat standaard in de telefoon aanwezig is.

Waar vind je deze instelling?

Afhankelijk van het merk staat de functie op een andere plek:

Samsung: Instellingen > Batterij en apparaatonderhoud > Geheugen > RAM Plus

Xiaomi en Poco: Instellingen > Aanvullende instellingen > Memory Extension

Oppo en Realme: Instellingen > Over apparaat > RAM > RAM Expansion

Omdat de interne opslag veel langzamer werkt dan het echte RAM-geheugen, kan het gebruik een negatieve invloed hebben op de prestaties. Vooral smartphones die al beschikken over een royale hoeveelheid werkgeheugen hebben weinig voordeel van deze functie.

Wanneer een toestel moet schakelen tussen snelle RAM en tragere opslag, kan dat vertraging veroorzaken. In plaats van een vlottere ervaring merk je dan juist dat apps minder snel reageren.

Naast mogelijke snelheidsverlies heeft virtuele RAM nog een nadeel. Het voortdurend wegschrijven en ophalen van gegevens zorgt voor extra activiteit op de opslagchip. Dat kan leiden tot meer warmteontwikkeling en een hoger energieverbruik.

Hoewel moderne opslag hier goed tegen bestand is, betekent het wel dat de hardware harder moet werken. Daardoor kan de batterij sneller leeg raken tijdens intensief gebruik.

Wanneer is het wel nuttig?

Voor toestellen met beperkte geheugenconfiguraties kan de functie wel degelijk voordelen bieden. Smartphones met 4 GB of 6 GB RAM kunnen bij multitasking soms baat hebben bij een kleine uitbreiding via de opslag.

Heb je echter een toestel met 8 GB RAM of meer, dan is de kans groot dat je nauwelijks verschil merkt. Bij modellen met 12 GB RAM is de functie voor de meeste gebruikers zelfs overbodig.

Wie een nieuwe Android-smartphone zoekt, doet er dus verstandig aan niet alleen naar de processor en camera te kijken, maar ook naar de hoeveelheid fysiek werkgeheugen. Tegenwoordig zijn er zelfs in het middensegment voldoende modellen verkrijgbaar met 8 GB RAM of meer.

Beschik je al over een smartphone met veel werkgeheugen? Dan kan het uitschakelen van de geheugenuitbreiding juist zorgen voor een efficiëntere en stabielere werking van je toestel.