Hornbach: meer omzet door vraag naar verkoeling in hete zomer

HOUTEN (ANP) - Bouwmarktketen Hornbach heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald. Volgens het bedrijf was er door de hete en droge zomer veel vraag naar producten voor verkoeling, zoals airconditioners, ventilatoren en zonwering.

De totale omzet van het van oorsprong Duitse bedrijf steeg in de periode van juni, juli en augustus met ruim 7 procent tot 1,8 miljard euro. Over de eerste helft van het boekjaar klom de omzet met 6 procent tot 3,8 miljard euro.

"Het warme zomerweer heeft bijgedragen aan de goede prestaties van Hornbach, ook in ons land", zegt algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland. "Op zoek naar verkoeling kochten klanten meer dan gemiddeld airconditioners, ventilatoren en zonwering. Door de extreme droogte was er ook veel vraag naar beregeningsoplossingen in de tuin."