ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hornbach: meer omzet door vraag naar verkoeling in hete zomer

Economie
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 8:16
anp290926066 1
Volg ons op Google Nieuws
HOUTEN (ANP) - Bouwmarktketen Hornbach heeft in het afgelopen kwartaal meer omzet behaald. Volgens het bedrijf was er door de hete en droge zomer veel vraag naar producten voor verkoeling, zoals airconditioners, ventilatoren en zonwering.
De totale omzet van het van oorsprong Duitse bedrijf steeg in de periode van juni, juli en augustus met ruim 7 procent tot 1,8 miljard euro. Over de eerste helft van het boekjaar klom de omzet met 6 procent tot 3,8 miljard euro.
"Het warme zomerweer heeft bijgedragen aan de goede prestaties van Hornbach, ook in ons land", zegt algemeen directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland. "Op zoek naar verkoeling kochten klanten meer dan gemiddeld airconditioners, ventilatoren en zonwering. Door de extreme droogte was er ook veel vraag naar beregeningsoplossingen in de tuin."
loading

POPULAIR NIEUWS

wind en zonneproject in australie zo groot als half belgie1626164196

Heb jij zonnepanelen? Deze drie keuzes bepalen wat je vanaf januari overhoudt

182784545_m

Voorkom sluipverbruik: hoeveel geld bespaar je door alle niet-essentiële stekkers uit het stopcontact te halen?

155801928_m

Hotelgasten slaan alarm: daarom kun je de waterkoker op je kamer beter niet gebruiken

gepensioneerden-plezier-credit

Krijg je pensioen van ABP? Het fonds heeft nu €128 miljard meer dan nodig, maar je voorlopige overzicht rekent nog met oude cijfers

ANP-569850971

Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

beleggen wint van sparen1444887637

Belegger? Bewaar je aankoopnota's: als je pas bij verkoop belasting betaalt, moet jij straks zelf je winst bewijzen

Loading