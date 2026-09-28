Sharon Stone over haar verdwenen 18 miljoen: alles was weg

Achttien miljoen dollar opzijgezet en uiteindelijk niets meer over. Sharon Stone vertelde in 2024 hoe ze tijdens haar herstel van een beroerte ook financieel de grond onder haar voeten verloor. Een onthutsend verhaal, maar niet hetzelfde als de mededeling dat de actrice vandaag blut is.

Niet alleen haar gezondheid kwijt

In 2001 kreeg de actrice, bekend van Basic Instinct, een beroerte. Er volgde een langdurig herstel. Stone beschreef later hoe haar zicht, reuk en tast veranderden en hoe ze een paar jaar niet kon lezen. Het kostte haar naar eigen zeggen zeven jaar om te herstellen.

Juist in die kwetsbare periode ging het ook met haar geld mis, vertelde ze. Ze had door haar succesvolle carrière 18 miljoen dollar gespaard. Toen ze zich weer met haar bankrekening kon bezighouden, was dat bedrag verdwenen.

Het bleef in haar relaas niet bij een leeg banksaldo. Zelfs haar koelkast en telefoon stonden op naam van anderen, zei ze. Mensen hadden tijdens haar herstel misbruik van haar gemaakt.

Een beroemd gezicht bleek geen bescherming tegen financiële kwetsbaarheid.

Wat er precies gebeurde, blijft onduidelijk

Hoe al dat geld precies verdween, wordt uit haar uitspraken niet duidelijk. Haar relaas is geen openbare boekhouding en levert evenmin bewijs dat het volledige bedrag is gestolen. Het is Stones eigen beschrijving van een periode waarin ze de controle over haar gezondheid én haar financiën verloor.

Dat onderscheid doet niets af aan de ernst van haar verhaal. Het voorkomt wel dat een persoonlijke terugblik verandert in een stellige beschuldiging of een actueel faillissementsbericht.

Toen geen geld, niet automatisch nu blut

Er zit bovendien een belangrijk verschil tussen toen en nu. Stone sprak in 2024 over de gevolgen van haar beroerte uit 2001. Die uitspraken zijn dus geen beschrijving van haar huidige bankrekening.

In augustus 2025 vertelde ze nog dat ze als model werkte en daarmee meer verdiende dan met films. Een bedrag noemde ze daarbij niet. Ook dat vertelt niet hoeveel vermogen ze heeft, maar het maakt wel duidelijk waarom de simpele conclusie dat ze nu blut is te kort door de bocht gaat.

Een leeg banksaldo van toen is geen vermogensoverzicht van vandaag.

Stone wilde zich naar eigen zeggen niet vastklampen aan ziekte, woede of verbittering. Ze koos ervoor vooruit te kijken en betekenis in haar leven te zoeken. Haar verhaal gaat daarmee niet alleen over verdwenen miljoenen, maar ook over opnieuw beginnen wanneer vanzelfsprekende zekerheden wegvallen.

De tijdlijn in het kort

2001: de beroerte. In een interview uit 2024 blikte Stone terug op het verlies van haar spaargeld. In 2025 sprak ze over inkomsten uit modellenwerk. Het gaat om verschillende momenten, niet om één actuele financiële momentopname.

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