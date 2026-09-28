Krijg je pensioen van ABP? Dan heb je de afgelopen weken waarschijnlijk een voorlopig overzicht gekregen, op papier of in MijnABP. Daarin staat ongeveer wat je pensioen wordt als het fonds op 1 januari 2027 overstapt op de nieuwe regels. Alleen gaat dat overzicht uit van cijfers van eind 2025, en sindsdien staat ABP er een stuk beter voor.

De actuele dekkingsgraad van ABP steeg in augustus naar 130,2 procent, meldt Dagelijkse Standaard . Eind juli was dat nog 128,7 procent, dus het fonds ging er in één maand 1,5 procentpunt op vooruit. ABP heeft 3,2 miljoen deelnemers en is daarmee het grootste pensioenfonds van Nederland.

In euro's: €128 miljard meer dan nodig

Volgens Dagelijkse Standaard had ABP eind augustus €552 miljard in kas. Daar stonden €424 miljard aan verplichtingen tegenover: alle pensioenen die het fonds nu en later moet uitbetalen. Het verschil is €128 miljard.

Omdat de maandstanden op en neer gaan, publiceert ABP ook de beleidsdekkingsgraad. Dat is het gemiddelde van de laatste twaalf maanden en die staat op 124,3 procent. Volgens Pardon Consult was dat eind juli nog 123,5 procent.

Voor jouw pensioen telt uiteindelijk maar één datum: 31 december 2026.

Je voorlopige overzicht gaat uit van 123,5 procent

In de eigen uitleg bij het voorlopig overzicht schrijft ABP dat het heeft gerekend met de dekkingsgraad van 31 december 2025, en die was toen 123,5 procent. Het fonds waarschuwt er wel bij dat dit een van de hoogste standen van de afgelopen tien jaar was.

Bij die stand had ABP volgens AOW.nu ruimte om alle pensioenen bij de overgang ongeveer 6,1 procent extra te laten stijgen. Sommige gepensioneerden zien op hun overzicht meer, omdat er ook een tegemoetkoming voor gemiste verhogingen in zit of een persoonlijk bedrag omdat de alleenstaandenaanvulling verdwijnt. AOW.nu zag een overzicht waarin het bruto jaarpensioen steeg van €38.789 naar €42.679, een stijging van 10 procent.

Een nieuw percentage noemt ABP niet. Wel is het fonds duidelijk over de richting waarin het kan uitvallen:

Als de dekkingsgraad dan hoger is, kan uw verwachte pensioen hoger zijn. Is de dekkingsgraad dan lager, kan uw pensioen lager zijn dan op uw voorlopig overzicht. - ABP, in de uitleg bij het voorlopig overzicht

Zo verdeelt ABP het geld bij de overstap

Op 1 januari 2027 wordt het vermogen van het fonds verdeeld over de pensioenen van de deelnemers en een paar reserves. Bij 123,5 procent zag die verdeling er volgens ABP ongeveer zo uit:

100 procent gaat naar de pensioenen van alle deelnemers.

10 procent gaat naar de gezamenlijke buffer (solidariteitsreserve), bedoeld om onder meer tegenvallers op te vangen.

3,2 procent is compensatie voor deelnemers die nog pensioen opbouwen en nadeel hebben van de overgang.

3 procent is een tegemoetkoming voor verhogingen die in het verleden niet zijn gegeven.

7,5 procent is een extra verhoging voor iedereen.

Boven 125 procent ziet de verdeling er anders uit. Er gaat dan meer geld naar compensatie en de groep die compensatie krijgt wordt groter: van 28 tot 68 jaar. De sociale partners maakten daar in mei 2026 aanvullende afspraken over voor standen tussen 125 en 140 procent, schrijft Pardon Consult. Hoeveel van de extra ruimte uiteindelijk bij gepensioneerden terechtkomt, hangt dus van die afspraken af.

De grenzen die ABP hanteert

101,5 procent: om zonder verlaging van de pensioenen over te kunnen stappen, moet ABP eind 2026 minimaal op deze dekkingsgraad zitten.

om zonder verlaging van de pensioenen over te kunnen stappen, moet ABP eind 2026 minimaal op deze dekkingsgraad zitten. 109 procent: daarboven kan ABP een tegemoetkoming geven voor verhogingen die er in het verleden niet in zaten, plus een extra verhoging voor alle deelnemers.

daarboven kan ABP een tegemoetkoming geven voor verhogingen die er in het verleden niet in zaten, plus een extra verhoging voor alle deelnemers. 125 procent: daarboven gaat er meer naar compensatie en krijgt een grotere groep deelnemers die compensatie.

Met 130,2 procent zit ABP ruim boven alle drie de grenzen. Toch kan er tot de peildatum nog veel veranderen. In het eerste kwartaal van 2026 zakte de dekkingsgraad van 123,5 naar 119,1 procent, vooral doordat de rente daalde, meldde PropertyNL in april. De dekkingsgraad van september maakt ABP eind oktober bekend.

Houd er ook rekening mee dat een hoger brutopensioen niet altijd evenveel netto oplevert. Hoe dat werkt, lees je in ons eerdere artikel 'Krijg je in 2027 meer pensioen bij ABP of PME? Van elke €100 verhoging lever je bijna €14 zorgtoeslag in'.

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