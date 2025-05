Europese consumentenorganisaties klagen over steeds hogere kosten handbagage

De Consumentenbond en vijftien andere Europese consumentenorganisaties hebben een klacht ingediend over luchtvaartmaatschappijen die onterecht kosten rekenen voor het meenemen van handbagage in het vliegtuig. De klacht over easyJet, Transavia, Ryanair, Norwegian Airlines, Volotea, Vueling en Wizzair is ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van nationale consumentenautoriteiten CPC.

De directeur van de Consumentenbond, Sandra Molenaar, verwijst naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in 2014. Die bepaalde dat het tegen de regels is om passagiers te laten betalen voor een redelijke hoeveelheid handbagage. Spanje legde vorig jaar vijf luchtvaartmaatschappijen miljoenenboetes op. "Helaas is er sindsdien niets veranderd en is handbagage nog steeds een melkkoe voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom roepen we de Europese toezichthouders op de kosten voor handbagage te onderzoeken en hiertegen op te treden", zegt Molenaar.