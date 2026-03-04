ECONOMIE
Hotels moeten schade door Booking.com aantonen, zegt rechter

door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 14:35
AMSTERDAM (ANP) - De Duitse hotels die zeggen schade te hebben geleden door de prijsregels van Booking.com moeten dat eerst "voldoende aannemelijk" maken, voordat ze mogelijk compensatie krijgen. Dat stelt de rechtbank in Amsterdam.
Hotels die kamers via Booking.com aanboden, mochten die op andere plekken niet met een lagere prijs aanbieden. Duitse hotels stapten om die prijsregels van Booking.com in Duitsland naar een rechter. Die oordeelde in december van vorig jaar dat de hotelboekingssite de hotels mogelijk moet compenseren.
Het boekingsplatform wil van de Nederlandse rechter een oordeel over die prijsregel. De rechtbank in Amsterdam stelt allereerst dat de Duitse hotels ieder voor zich inzichtelijker moeten maken dat zij schade hebben geleden door de prijsregels van Booking.com.
Daarna wil de rechtbank een onafhankelijke deskundige laten bepalen op welke markt Booking.com opereert. Dit is van belang om het marktaandeel van Booking.com te bepalen, wat mogelijk ook van belang is voor het vaststellen van een eventuele vergoeding.
