VS zaten achter aanval op Iraans oorlogsschip bij Sri Lanka

WASHINGTON (ANP/RTR) - De VS zitten achter een aanval op een Iraanse oorlogsbodem nabij Sri Lanka. Dat zegt minister van Defensie Pete Hegseth tijdens een persconferentie. De aanval werd uitgevoerd door een onderzeeër.

Het vaartuig, de korvet IRIS Dena, sloeg woensdag net buiten Sri Lankaanse wateren alarm, waarna dat land toeschoot om hulp te bieden. Het schip was op dat moment aan het zinken. In een persconferentie zei de buitenlandminister van Sri Lanka dat een dertigtal opvarenden waren gered, maar dat de reddingsoperatie nog voortduurde. Schattingen over het aantal vermisten lopen uiteen. Naar verluidt kan het fregat maximaal 180 personen huisvesten.