Rabobank: benzineprijs mogelijk naar 3 euro per liter

De oorlog in het Midden-Oosten lijkt ons keihard te gaan raken bij de pomp en op de energierekening. Volgens experts van Rabobank kan de benzineprijs in het zwartste scenario oplopen tot maar liefst 3 euro per liter. En daar blijft het niet bij.

In het meest waarschijnlijke scenario stijgt een nieuw energiecontract voor een gemiddeld huishouden van zo’n 200 euro naar 250 euro per maand. Maar als de verstoringen in de olie- en gastoevoer langer aanhouden, bijvoorbeeld als schepen maandenlang niet door de Straat van Hormuz kunnen, dan lopen de bedragen snel verder op.

Pompprijzen schieten al omhoog

Vandaag stijgt de adviesprijs voor een liter euro95 met bijna 2 cent naar bijna 2,34 euro, blijkt uit cijfers van United Consumers. Diesel wordt zelfs ruim 8 cent duurder en komt uit op 2,27 euro per liter. Het prijsverschil tussen beide brandstoffen is daarmee vrijwel verdwenen.

Volgens Rabobank kan de benzineprijs bij aanhoudende spanningen richting 2,50 euro per liter gaan. In het zwartste scenario, waarbij de olieprijs oploopt tot 150 dollar per vat, kan dat zelfs pieken rond de 3 euro.

De gevolgen voor huishoudens zijn fors. Een nieuw energiecontract kan dan boven de 300 euro per maand uitkomen. In het meest extreme geval zelfs meer dan 400 euro. De inflatie kan stijgen tot 5 procent en de economische groei zakt dan terug naar 0,6 procent volgens de voormalige Boerenleenbank.

Dreiging is al genoeg

Rabobankeconoom Igor Džambo legt uit dat het rampscenario niet wordt verwacht, maar ook niet puur theoretisch is. Zo legde Qatar deze week tijdelijk de productie van vloeibaar gas stil. "De dreiging alleen al was genoeg om zo'n fabriek stil te leggen, om te voorkomen dat je bij een raket inslag een gigantische gasexplosie ontstaat", zegt de econoom tegen RTL Nieuws.

Zelfs als het conflict snel de-escalereert, blijven de effecten voelbaar. "Productie moet opnieuw worden opgestart, scheepvaart moeten worden omgeleid, voorraden moeten opnieuw worden opgebouwd."

Volgens Džambo drukken hogere energie- en brandstofkosten de groei: consumenten houden de hand op de knip en bedrijven stellen investeringen uit. "Tegelijkertijd zorgt die duurdere energie er ook voor dat de inflatie juist weer hoger uitkomt."