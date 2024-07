Hotels Parijs verlagen prijzen opnieuw tijdens Olympische Spelen

Hoteleigenaren in Parijs hebben hun prijzen opnieuw verlaagd in de hoop lastminutereizigers aan te trekken en zoveel mogelijk kamers te vullen tijdens de Olympische Spelen. Voor de spelen hadden zij hun prijzen flink verhoogd om van het evenement te profiteren. Maar de prijzen lijken toeristen nog steeds af te schrikken, waardoor hotelkamers leeg blijven.

Het Parijse Toeristenbureau meldt dat de gemiddelde prijs voor een kamer tijdens de spelen is gedaald naar 258 euro per nacht. Eerder in de zomer was dat nog bijna 700 euro, ruim drie keer hoger dan het gemiddelde van 202 euro in juli vorig jaar. Ook zouden sommige hotels minimale verblijfsvereisten laten varen om meer mensen lastminute te lokken. De Olympische Spelen duren tot en met 11 augustus.

Afgelopen mei hadden hoteleigenaren en woningverhuurders in de stad hun prijzen al verlaagd naar 411 euro per nacht.