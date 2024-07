Kamminga en Corbeau schrikken niet van coronabesmetting Peaty

PARIJS (ANP) - Zwemmers Arno Kamminga en Caspar Corbeau maken zich geen zorgen om de coronabesmetting die hun Britse collega Adam Peaty heeft opgelopen. De viervoudig olympisch kampioen testte maandagochtend positief, uren nadat hij in Parijs olympisch zilver had gepakt op de 100 meter schoolslag. In die finale eindigden Kamminga en Corbeau als zesde en achtste.

De twee Nederlanders gaven aan, door een mondkapje te dragen, voorzichtig te zijn geweest in het contact met andere sporters. "Verder wil ik me niet druk maken om dingen waar ik geen controle over heb", zei de in Amerika geboren Corbeau na het bereiken van de halve finales van de 200 meter schoolslag.

Volgens de specialist en winnaar van WK-zilver op het nummer hoeft de coronabesmetting van Peaty niet eens een nadeel te zijn geweest. Corbeau: "Ik heb ook races gehad waarin ik koorts had en het bijna niet meer trok. Maar toen zwom ik een van mijn beste tijden ooit. Dat heb ik ook van veel anderen gehoord. Als je dat gevoel kunt uitschakelen en je kunt focussen op waar je toe in staat bent, gaat het wel goed."