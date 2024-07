Hockeyers geven in slotfase winst uit handen tegen Britten

PARIJS (ANP) - De Nederlandse hockeyers zijn in hun derde groepswedstrijd op de Olympische Spelen niet verder gekomen dan een 2-2-gelijkspel tegen Groot-Brittannië. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee verspeelde in de slotfase een 2-0-voorsprong.

Nederland, de huidige nummer 1 van de wereld, had in de topper tegen Groot-Brittannië (FIH-2) moeite om door de defensie van de Britten te breken. Ook de strafcorner van Jip Janssen liep niet naar behoren.

Aan het einde van het derde kwart brak olympisch debutant Floris Wortelboer de wedstrijd open met een hard backhandschot; 1-0. Thijs van Dam verdubbelde in het laatste kwart de voorsprong via een tip in na goed voorbereidend werk van Tjep Hoedemakers. Na de Britse aansluitingstreffer van Lee Morton vijf minuten voor tijd wisselde Groot-Brittannië zijn keeper voor een veldspeler in de jacht op de gelijkmaker. Na een groene kaart voor Koen Bijen sloegen de Britten in de laatste minuut toe via een strafcorner; Morton maakte zijn tweede treffer van de middag.

Nederland, de regerend Europees kampioen, won de eerste twee poulewedstrijden van respectievelijk Zuid-Afrika (5-3) en Frankrijk (4-0).