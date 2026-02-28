Huiseigenaren meer kwijt aan ozb, VEH maakt zich zorgen

AMERSFOORT (ANP) - Huiseigenaren zijn dit jaar gemiddeld 5,3 procent meer kwijt aan onroerendezaakbelasting (ozb), maar in sommige gemeenten kan de stijging oplopen tot tientallen procenten. Dat komt naar voren uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder alle Nederlandse gemeenten. De belangenorganisatie maakt zich grote zorgen over de komende jaren.

Volgens VEH is de gemeentelijke belastingaanslag dit jaar gemiddeld 47 euro hoger dan in 2025. Die stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de ozb-verhogingen. Sommige gemeenten vallen op. Zo verhoogt Alphen aan den Rijn de ozb met bijna 40 procent. Verder becijfert VEH dat in meer dan de helft van de gemeenten de totale gemeentelijke woonlasten inmiddels meer dan 1000 euro bedragen.

VEH-directeur Cindy Kremer vreest verdere stijgingen in de komende jaren, omdat gemeenten al jaren tekorten boven het hoofd hangen. Dat komt volgens haar omdat de landelijke overheid de geldkraan dicht dreigt te draaien en gemeenten tegelijkertijd meer verantwoordelijkheden krijgen.