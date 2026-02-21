Huishoudbeurs verwacht dit jaar meer bezoekers

AMSTERDAM (ANP) - Meer mensen gaan dit jaar de Huishoudbeurs bezoeken, verwacht de organisatie op basis van de ticketverkoop. De 79e editie in de RAI in Amsterdam gaat zaterdag van start en duurt een week.

Vorig jaar trok het evenement iets meer dan 108.000 bezoekers. "Als we nu naar de ticketverkoop kijken, lijken we voor deze editie daar bovenuit te komen", laat de organisatie weten. In 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, trok de Huishoudbeurs nog ruim 200.000 bezoekers. Die drukte was volgens de organisatie voor veel mensen juist een drempel om te komen.

Deze editie richt de Huishoudbeurs zich nadrukkelijk op de "toekomst van het huishouden" en de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie in huishoudelijke apparaten. Die gaat "de manier waarop we koken, schoonmaken en verzorgen fundamenteel veranderen", volgens directeur Danielle Meester van de Huishoudbeurs.

Op de Huishoudbeurs zijn dit jaar ook noodpakketten te vinden en innovatieve gezondheidsproducten.