Zoveel heeft Caroline van der Plas Nederland gekost

Toen Caroline van der Plas in maart 2021 in een trekker bij het Binnenhof arriveerde leek dat nog grappig en authentiek. Een sympathiekere versie van Boer Koekoek.

Daarom was Lientje welkom bij ieder programma en in ieder medium. En onvermoeibaar kwam ze overal. Ze werkte die eerste periode ook buitengewoon hard als Kamerlid. Met haar ene zetel was ze zeer zichtbaar.

Dat werd beloond. Eerst met veel statenleden en Eerste Kamerleden en daarna met 7 zetels in de Kamer.

En toen begon de ellende. Als je de komende jaren geen huis kunt vinden, of geen elektriciteit krijgt, of als je ziek wordt van geiten of landbouwgif, denk dan aan die aardige Caroline. Want het kabinet-Schoof bereikte vrijwel niets, maar hield weel veel tegen. En dus zit het land twee jaar langer dan nodig was geweest op slot. Komen er steeds meer geiten, mogen boeren het water en de lucht vervuilen.