ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoveel heeft Caroline van der Plas Nederland gekost

Opinie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 20 februari 2026 om 20:15
ANP-429334819
Toen Caroline van der Plas in maart 2021 in een trekker bij het Binnenhof arriveerde leek dat nog grappig en authentiek. Een sympathiekere versie van Boer Koekoek.
Daarom was Lientje welkom bij ieder programma en in ieder medium. En onvermoeibaar kwam ze overal. Ze werkte die eerste periode ook buitengewoon hard als Kamerlid. Met haar ene zetel was ze zeer zichtbaar.
Dat werd beloond. Eerst met veel statenleden en Eerste Kamerleden en daarna met 7 zetels in de Kamer.
En toen begon de ellende. Als je de komende jaren geen huis kunt vinden, of geen elektriciteit krijgt, of als je ziek wordt van geiten of landbouwgif, denk dan aan die aardige Caroline. Want het kabinet-Schoof bereikte vrijwel niets, maar hield weel veel tegen. En dus zit het land twee jaar langer dan nodig was geweest op slot. Komen er steeds meer geiten, mogen boeren het water en de lucht vervuilen.
Allemaal geen toeval. De BBB is opgericht om de agro-industrie van dienst te zijn. En het geld dat die industrie in BBB heeft geïnvesteerd was goed besteed geld. Het heeft Caroline haar gezondheid gekost, en Nederland minder fijn gemaakt, maar de bioindustrie kan nog weer even door

Lees ook

BBB levert weer niet: ministers Wiersma en Tieman hebben nog steeds ruzie over mestBBB levert weer niet: ministers Wiersma en Tieman hebben nog steeds ruzie over mest
Wiersma-2: wat heeft ze als minister bereikt?Wiersma-2: wat heeft ze als minister bereikt?
Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel overNieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

Scherm­afbeelding 2026-02-20 om 07.52.55

Giraffe en struisvogel gaan een epische staarwedstrijd aan in de dierentuin van Memphis

ANP-502595805

Nu al miljoen aan wachtgeld na val Schoof

Loading