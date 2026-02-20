ECONOMIE
Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 21:09
anp200226219 1
MILAAN (ANP) - Het Nederlandse shorttrackteam voor de finale van de olympische aflossing kent geen verrassingen. Bondscoach Niels Kerstholt vervangt Itzhak de Laat zoals verwacht door Melle van 't Wout. Kopman Jens van 't Wout, Teun Boer en Friso Emons zijn de andere drie rijders.
De Laat mocht maandag nog wel meedoen in de halve finale. Nederland eindigde toen als tweede achter Zuid-Korea. Naast de Koreanen treft Nederland vrijdag vanaf 21.40 uur in de finale de teams van Canada en Italië.
De Nederlandse shorttrackmannen wisten op de Olympische Spelen nog nooit een medaille te winnen op de aflossing.
