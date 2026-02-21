Bokslegende Mayweather (48) kondigt nieuw gevecht aan

NEW YORK (ANP/RTR) - Bokslegende Floyd Mayweather (48) gaat later dit jaar weer een professionele wedstrijd vechten. Via zijn promotor CSI Sports heeft de oud-wereldkampioen in vijf gewichtsklassen aangekondigd voor de vierde keer terug te keren uit zijn pensioen. Zijn laatste gevecht was in 2017, toen de Amerikaan won van de Ier Conor McGregor.

De datum en tegenstander worden later bekendgemaakt. Eerst neemt Mayweather het in een demonstratiegevecht nog op tegen Mike Tyson, waarvoor de datum ook nog niet is vastgesteld.

"Ik ben nog steeds in staat om records te breken in het boksen. Niemand zal meer toeschouwers trekken, een groter wereldwijd publiek bereiken en meer geld verdienen met een gevecht dan ik", aldus Mayweather, die in zijn carrière ongeslagen bleef in vijftig gevechten.