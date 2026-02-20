ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CPB: hypotheekrenteaftrek wordt juist verhoogd

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 20 februari 2026 om 13:16
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 13:26
anp200226120 1
Het Centraal Planbureau (CPB) ziet in de plannen van coalitiepartijen D66, VVD en CDA een "beperkte verruiming" van de hypotheekrenteaftrek. Het ging in de campagne veel over deze regeling die huizenbezitters bevoordeelt, en die D66 en CDA wilden afbouwen. Op papier verandert de coalitie niets aan de hypotheekrenteaftrek, maar door andere maatregelen gaat er toch meer geld naartoe.
Dat komt doordat de coalitie de tarieven van de eerste twee schijven in de inkomstenbelasting wil verhogen. De tweede schijf, momenteel 37,56 procent, geldt ook als maximaal aftrektarief voor de hypotheekrente. "Daardoor kunnen mensen hun hypotheekrente tegen een hoger tarief aftrekken", legt een woordvoerder van het CPB uit.
Al met al dalen de huizenprijzen volgens het CPB licht als gevolg van de coalitieplannen, met name doordat mensen minder te besteden hebben dan zonder de ingrepen van de coalitie. De verruiming van de hypotheekrenteaftrek dempt deze daling van de huizenprijzen deels.
loading

POPULAIR NIEUWS

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

anp190226149 1

Advocatenpaar Knoops beschuldigd van dure wanprestatie door ex-cliënt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

Loading