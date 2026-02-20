CPB: hypotheekrenteaftrek wordt juist verhoogd

Het Centraal Planbureau (CPB) ziet in de plannen van coalitiepartijen D66, VVD en CDA een "beperkte verruiming" van de hypotheekrenteaftrek. Het ging in de campagne veel over deze regeling die huizenbezitters bevoordeelt, en die D66 en CDA wilden afbouwen. Op papier verandert de coalitie niets aan de hypotheekrenteaftrek, maar door andere maatregelen gaat er toch meer geld naartoe.

Dat komt doordat de coalitie de tarieven van de eerste twee schijven in de inkomstenbelasting wil verhogen. De tweede schijf, momenteel 37,56 procent, geldt ook als maximaal aftrektarief voor de hypotheekrente. "Daardoor kunnen mensen hun hypotheekrente tegen een hoger tarief aftrekken", legt een woordvoerder van het CPB uit.

Al met al dalen de huizenprijzen volgens het CPB licht als gevolg van de coalitieplannen, met name doordat mensen minder te besteden hebben dan zonder de ingrepen van de coalitie. De verruiming van de hypotheekrenteaftrek dempt deze daling van de huizenprijzen deels.