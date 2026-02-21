Hoe ALS Eric Dane sloopte

Dit zijn beelden tijdens het ziekteproces van Eric Dane, intussen overleden aan ALS. De tv-acteur, dieberoemd werd als Dr. Mark Sloan – ook wel “McSteamy” of “McSexy” genoemd – stierf op 53-jarige leeftijd. Vorig jaar maakte hij publiekelijk bekend dat hij aan ALS leed. Deze ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte had hem voor zijn dood aan een rolstoel gekluisterd.

De familie in het bericht van zijn dood: "Hij bracht zijn laatste dagen door omringd door goede vrienden, zijn toegewijde vrouw en zijn twee prachtige dochters, Billie en Georgia, die het middelpunt van zijn wereld waren."