Huishoudens betalen dit jaar iets minder aan energierekening

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse huishoudens zijn dit jaar iets minder kwijt aan hun energierekening dankzij lagere prijzen en een naar verwachting zuiniger verbruik van elektriciteit. Een gemiddeld huishouden bespaart 43 euro, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het statistiekbureau gaat in de berekeningen uit van de energieprijzen van januari 2025.

In totaal gaat het om een afname van gemiddeld 2 procent ten opzichte van de gas- en elektrarekening van vorig jaar. De energierekening daalt vooral door lagere prijzen: dat scheelt 65 euro. Maar die afname wordt deels tenietgedaan doordat het CBS rekent op een hoger verbruik van gas, wat een toename van 22 euro voor de energierekening oplevert.

Huishoudens zijn onder meer minder kwijt aan energiebelastingen. Andere onderdelen van de energierekening worden juist duurder, zoals de kosten voor het transport van elektriciteit en gas. Dit jaar kost de energierekening alles bij elkaar opgeteld gemiddeld 2065 euro per huishouden, verwacht het CBS.

Terugleveren

Het CBS houdt in de berekeningen geen rekening met kosten die huishoudens maken voor het terugleveren van zelf opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Huishoudens betalen steeds vaker een bedrag aan hun energiemaatschappij voor het terugleveren van stroom aan het net.

Ook verschilt de hoogte van de energierekening sterk per huishouden, benadrukt het statistiekbureau. Hoe groot een huis is, hoeveel mensen er wonen, hoeveel er wordt gestookt en hoe goed de woning is geïsoleerd spelen allemaal een rol.

Elektrisch verwarmd

De laagste energierekening is voor mensen die in een woning wonen die hoofdzakelijk elektrisch verwarmd wordt. Zij zijn gemiddeld 1030 euro op jaarbasis kwijt. Zulke huishoudens hebben bijvoorbeeld een warmtepomp, zijn van het gas af en wekken veel elektriciteit op uit zonnepanelen. Huishoudens met twee of meer mensen in een oude, vrijstaande villa op gas betalen naar verwachting het meest: gemiddeld 3520 euro.