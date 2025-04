Afgezette president Zuid-Korea biedt verontschuldigingen aan

SEOUL (ANP/AFP/RTR) - De afgezette president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden nadat het constitutionele hof had bekrachtigd dat hij geen staatshoofd meer is. "Het spijt me dat ik niet aan jullie verwachtingen heb kunnen voldoen", zei Yoon in een boodschap die door zijn advocaten is verspreid.

Yoon werd geschorst nadat hij in december plotseling de noodtoestand had afgekondigd tijdens een conflict met de oppositie die een meerderheid in het parlement heeft. Hij probeerde het parlement uit te schakelen en het constitutionele hof oordeelde unaniem dat Yoon zijn bevoegdheden heeft overschreden. Bovendien waren zijn acties een ernstige bedreiging voor de democratie, aldus het hof.

Nu moeten er binnen zestig dagen presidentsverkiezingen worden gehouden. Premier Han Duck-soo blijft waarnemend president, totdat de nieuwe president is ingehuldigd.