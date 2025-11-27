ECONOMIE
Huishoudens betalen volgend jaar iets meer voor stroom en gas

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 15:43
anp271125135 1
DEN HAAG (ANP) - Huishoudens gaan volgend jaar iets hogere tarieven betalen voor elektriciteit en gas. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft donderdag de tarieven voor netbeheerkosten voor 2026 vastgesteld. Volgens brancheorganisatie Netbeheer Nederland blijkt daaruit dat huishoudens en bedrijven met een aansluiting op het regionale elektriciteits- en gasnet een gemiddeld ruim 3 procent hogere rekening krijgen.
Voor veel huishoudens zou dit betekenen dat hun tarief met ongeveer 2 euro per maand stijgt. De branchevereniging benadrukt dat de stijging per netbeheerder verschilt en ook afhankelijk is van de capaciteit van de aansluiting.
Liander, de netbeheerder in Noord-Holland, Gelderland, Friesland en Flevoland, meldt dat het tarief dat huishoudens betalen voor elektriciteit met ongeveer 5 procent stijgt en voor gas met zo'n 11 procent. Een gemiddeld huishouden met een gas- en elektriciteitsaansluiting betaalt in 2026 maandelijks ongeveer 4 euro meer dan in 2025.
