Meerderheid in Kamer steunt motie 2 miljard extra voor Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid in de Tweede Kamer schaart zich achter een motie van GroenLinks-PvdA om 2 miljard euro extra volgend jaar voor Oekraïne vrij te maken. De motie wordt donderdag tijdens een debat met premier Dick Schoof over de oorlog in Oekraïne ingediend.

GroenLinks-PvdA had zich al verzekerd van de steun van D66 en CDA en kwam daarmee op 64 zetels. Woordvoerders van SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt laten ook weten achter het voorstel te staan, waarmee de motie een meerderheid heeft.

De VVD wil haar standpunt nog niet bekendmaken. De partij heeft tot dusver altijd gepleit voor steun aan Oekraïne.

Het kabinet heeft eerder 3,5 miljard euro in 2026 voor Oekraïne gereserveerd. Maar daarvan is al 2 miljard naar voren gehaald. Volgens Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) heeft de regering in Kyiv het geld hard nodig. Op het slagveld zit het land in de verdrukking. Schoof gaf in september aan geen aanleiding te zien om het gat in de hulp aan te vullen.