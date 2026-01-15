Huizenprijs door grens van half miljoen, meer woningen verkocht

UTRECHT (ANP) - De gemiddelde huizenprijs heeft de grens van een half miljoen euro doorbroken, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Een bestaande woning kostte in het laatste kwartaal van vorig jaar gemiddeld 502.000 euro. Het aantal verkochte huizen lag op het op een na hoogste niveau sinds 1995, toen de NVM begon met de tellingen.

De grens van een half miljoen euro was al langer in zicht. De huizenprijzen zitten sinds 2023 in de lift, maar die stijging vlakt al een aantal kwartalen af. De gemiddelde huizenprijs lag in het laatste kwartaal 3,9 procent hoger dan een jaar eerder, de laagste stijging in twee jaar tijd. Ten opzichte van het derde kwartaal steeg de prijs met 1,8 procent.

In het afgelopen kwartaal hebben NVM-makelaars ruim 47.600 woningen verkocht. Dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en bijna 15 procent meer dan in het derde kwartaal. Alleen in het vierde kwartaal van 2016 werden meer woningen verkocht.

Uitponden

Het hoge aantal verkochte woningen is volgens de NVM het gevolg van het hoge aantal woningen dat te koop wordt gezet. De vraag is hoog en daardoor hebben deze huizen snel een nieuwe eigenaar. Er werden 49.500 huizen te koop aangeboden in het laatste kwartaal van afgelopen jaar, 4000 woningen meer dan een jaar eerder. Over het hele vorige jaar zijn er 185.000 woningen te koop aangeboden. Dat is het hoogste aantal sinds 2008.

Dat er veel woningen te koop werden aangeboden is voor een groot deel nog steeds het gevolg van uitponden, het verkopen van voormalige huurhuizen, ziet de NVM. Verhuurders verkopen huurhuizen omdat strengere huurwetten en meer belasting het verhuren minder aantrekkelijk hebben gemaakt.

Gehoopte versnelling blijft uit

Ondanks het hoge aantal woningen dat werd aangeboden, blijft de krapte op de markt groot. De krapte is zelfs toegenomen, stelt de makelaarsorganisatie. Woningen werden gemiddeld binnen een maand verkocht en in 72 procent van de gevallen werd overboden.

De NVM stelt dat de gehoopte versnelling in de verkoop van nieuwbouw uitbleef. Een nieuwbouwwoning kostte gemiddeld 494.000 euro. De makelaarsorganisatie benadrukt dat dit niet betekent dat nieuwbouw goedkoper is dan bestaande huizen. De helft van de verkochte nieuwbouwwoningen waren appartementen, bij bestaande bouw was dit een derde. Bij nieuwbouw krijgen kopers minder vierkante meters voor hetzelfde geld, de NVM spreekt van krimpflatie.