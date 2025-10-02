ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Huizenprijzen stijgen dit jaar harder dan gedacht, denkt ABN AMRO

Economie
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 00:31
anp021025002 1
AMSTERDAM (ANP) - De huizenprijzen zullen dit jaar harder stijgen dan eerder gedacht, meldt ABN AMRO. Een econoom bij de bank voorziet dat de prijzen op de krappe markt blijven toenemen door de gestegen lonen. Wel valt de inkomensgroei volgend jaar waarschijnlijk lager uit, net als de stijging van de huizenprijzen.
De bank denkt nu dat de verkoopprijzen dit jaar met 8,7 procent stijgen. Eerder ging ABN AMRO nog uit van 8 procent. De verwachte stijging in 2026 blijft op 3 procent staan. De tragere inkomensgroei kan de vraag naar woningen afremmen, aldus de bank.
Ook voorziet ABN AMRO dat het aantal woningverkopen dit jaar flink hoger uitvalt, maar volgend jaar minder hard stijgt. Tot en met augustus dit jaar werden 149.534 huizen verkocht, 16 procent meer dan in de eerste acht maanden van 2024. Veel verhuurders verkopen al langere tijd voormalige huurwoningen omdat hogere belastingen en een strengere huurwet de verhuur minder winstgevend zouden maken.
Deze trend lijkt volgens de bank wel af te nemen. Voor dit jaar rekent ABN AMRO nog steeds op een toename van alle huizenverkopen van 12,5 procent. Volgend jaar zal die stijging fors afnemen naar 1 procent. De verkoopgolf onder beleggers is dan naar verwachting grotendeels gestabiliseerd.
Woningmarkteconoom Mike Langen constateert dat de prijsverschillen tussen verschillende regio's kleiner worden. Dit kan er volgens hem op wijzen dat de prijsstijging vertraagt. Wel waarschuwt hij dat de spanning op de woningmarkt nog steeds aanwezig is. "Tegelijkertijd zien we dat het woningaanbod voorlopig achterblijft. Het aantal nieuwbouwwoningen groeit nauwelijks. Hierdoor verdwijnt de doelstelling van 100.000 woningen per jaar opnieuw verder uit beeld."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

Loading