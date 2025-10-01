ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

Politiek
door Redactie
woensdag, 01 oktober 2025 om 16:11
bijgewerkt om woensdag, 01 oktober 2025 om 16:12
ANP-529644118
De PVV staat "positief" tegenover een voorstel van GroenLinks-PvdA en NSC dat moet voorkomen dat mensen met een laagbetaalde deeltijdbaan volgend jaar flink meer belasting gaan betalen. Ook Tweede Kamerlid Tony van Dijck erkent dat in de belastingplannen van het demissionaire kabinet "iets is misgegaan" en dat dit gerepareerd moet worden.
De Tweede Kamer bespreekt woensdag de rijksbegroting en het belastingplan voor volgend jaar tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. GroenLinks-PvdA en NSC willen een streep zetten door wat FNV de 'buffelboete' noemt, een samenloop van belastingmaatregelen die volgens de vakbond honderdduizenden werkenden treft.
De twee partijen willen dat oplossen door de arbeidskorting voor deze groep iets te verhogen. Om dat te betalen gaat de grens tussen de tweede en derde belastingschijf iets minder omhoog dan het kabinet van plan is. Daardoor gaan mensen die in de hoogste schijf vallen over een iets groter deel van hun inkomen het toptarief betalen.
'Meerderheid gloort'
Van Dijck wilde nog niet zeggen of hij dit voorstel steunt. Wel zei hij dat de PVV "elk voorstel in die richting, mits de dekking goed is", met een positieve blik zal bekijken. "Een meerderheid gloort", rekende GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver zich alvast rijk.
Andere partijen zetten vooral vraagtekens bij de gekozen route. GroenLinks-PvdA en NSC willen de aanpassingen verpakken in een wetsvoorstel dat regelt dat cultuur, media en sport volgend jaar onder het lage btw-tarief blijven. Om dat te bekostigen morrelt het kabinet ook al aan de grens tussen de tweede en derde schijf.
Onder meer de christelijke partijen hebben daar moeite mee. Zij riepen de indieners op om het voorstel dit najaar pas in te brengen als de nieuwe Kamer het belastingplan behandelt.

Lees ook

Veelbelovend PVV-programma blijkt extreem duur: Wat betekent dit voor de economie?Veelbelovend PVV-programma blijkt extreem duur: Wat betekent dit voor de economie?
Bontenbal beticht PVV en BBB van ondermijnen democratieBontenbal beticht PVV en BBB van ondermijnen democratie
Linkse partijen steunen pamflet tegen extreemrechts met PVV nietLinkse partijen steunen pamflet tegen extreemrechts met PVV niet
“Al het tuig het land uit” — te beginnen met het PVV-tuig.“Al het tuig het land uit” — te beginnen met het PVV-tuig.
Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

97719132_m

We weten eindelijk waarom zwangere vrouwen misselijk worden

anp300925146 1

Trump bij legertop: belediging als we Nobelprijs niet winnen

Loading