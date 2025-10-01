Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

De PVV staat "positief" tegenover een voorstel van GroenLinks-PvdA en NSC dat moet voorkomen dat mensen met een laagbetaalde deeltijdbaan volgend jaar flink meer belasting gaan betalen. Ook Tweede Kamerlid Tony van Dijck erkent dat in de belastingplannen van het demissionaire kabinet "iets is misgegaan" en dat dit gerepareerd moet worden.

De Tweede Kamer bespreekt woensdag de rijksbegroting en het belastingplan voor volgend jaar tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. GroenLinks-PvdA en NSC willen een streep zetten door wat FNV de 'buffelboete' noemt, een samenloop van belastingmaatregelen die volgens de vakbond honderdduizenden werkenden treft.

De twee partijen willen dat oplossen door de arbeidskorting voor deze groep iets te verhogen. Om dat te betalen gaat de grens tussen de tweede en derde belastingschijf iets minder omhoog dan het kabinet van plan is. Daardoor gaan mensen die in de hoogste schijf vallen over een iets groter deel van hun inkomen het toptarief betalen.

'Meerderheid gloort'

Van Dijck wilde nog niet zeggen of hij dit voorstel steunt. Wel zei hij dat de PVV "elk voorstel in die richting, mits de dekking goed is", met een positieve blik zal bekijken. "Een meerderheid gloort", rekende GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver zich alvast rijk.

Andere partijen zetten vooral vraagtekens bij de gekozen route. GroenLinks-PvdA en NSC willen de aanpassingen verpakken in een wetsvoorstel dat regelt dat cultuur, media en sport volgend jaar onder het lage btw-tarief blijven. Om dat te bekostigen morrelt het kabinet ook al aan de grens tussen de tweede en derde schijf.

Onder meer de christelijke partijen hebben daar moeite mee. Zij riepen de indieners op om het voorstel dit najaar pas in te brengen als de nieuwe Kamer het belastingplan behandelt.