Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

Het klinkt als sciencefiction: een privéjet zonder ramen, maar mét panoramisch uitzicht. Toch is dit precies wat Otto Aerospace op de markt brengt met de Phantom 3500, het vliegtuig dat via digitale panelen een virtuele blik op de buitenwereld biedt. Flexjet, bekend in de wereld van de elite-luchtvaart, heeft maar liefst 300 van deze futuristische toestellen besteld.

Wat maakt deze jet zo bijzonder? De Phantom 3500 heeft een cabin zonder traditionele ramen, maar is aan de binnenkant uitgerust met hoge resolutie schermen. Buiten gemonteerde camera’s streamen het uitzicht naar binnen. Passagiers zien een breed, kleurversterkt panorama van de omgeving, zonder een nek te hoeven draaien. “Je kunt zitten en alles om je heen zien, het is bijna surrealistisch,” zegt Otto Aerospace.

Deze innovatie heeft niet alleen een luxe-uitstraling, maar biedt ook praktische voordelen. Door het ontbreken van ramen is het toestel lichter en aerodynamischer, waardoor tot 60% minder brandstof wordt verbruikt. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van miljonairs, maar ook voor het milieu. Flexjet verwacht zelfs dat deze jets op termijn goedkoper kunnen zijn dan een zakenvlucht bij een reguliere airline.

De hype is dus logisch: wie wil er niet in een ‘vliegende lounge’ zitten met het beste uitzicht en de nieuwste technologie? Otto mikt op een eerste vlucht in 2027 en hoopt de toestellen in 2030 te leveren. De toekomst voor de rijkste reizigers is daarmee digitaal én spectaculair.