Wie kent deze enge man?

De politie heeft in een opsporingsbericht herkenbare beelden gedeeld van een man die in Amsterdam een vrouw aanrandde en haar probeerde te verkrachten. De man zou de vrouw in juni vanuit de bus hebben gevolgd en haar in een zijstraat aan de Burgemeester van Tienhovengracht in Slotermeer hebben aangerand.

Terwijl de man de vrouw achtervolgde, hing zij aan de lijn met een vriend. De man zou zich hebben verscholen achter een plantenbak. De vrouw merkte hem op en vertelde dit aan haar vriend.

In een steegje bij de Marsmanstraat greep de man haar bij de keel en probeerde hij seksuele handelingen te verrichten. De vrouw schreeuwde toen om hulp, waardoor meerdere buurtbewoners wakker werden, haar vriend 112 belde en de dader vluchtte. De omwonenden en hulpdiensten schoten de vrouw te hulp, maar de dader was nergens meer te bekennen.

Herkenbare beelden worden pas na toestemming van het Openbaar Ministerie en alleen als laatste middel gedeeld. Wie iets weet, wordt gevraagd zich te melden.D

De politie:

Het is iets voor half drie ’s nachts wanneer een jonge vrouw op vrijdag 20 juni in de bus zit op weg naar huis. Een man stapt in en het lijkt allemaal een normale busrit. De man maakt zelfs nog een praatje met de buschauffeur. Maar vanuit zijn ooghoek kijkt hij naar een vrouw en besluit uit te stappen bij dezelfde bushalte (Burgemeester Fockstraat). De man vraagt de vrouw nog iets, waarna zij haar weg nietsvermoedend weer vervolgt. Ondertussen belt ze een vriend op die ze aan de telefoon houdt op weg naar huis. Ze denkt dat de man een andere richting op is gegaan.

De man volgt de vrouw. Hij verschuilt zich zelfs even achter een plantenbak om haar goed in de gaten te kunnen houden. Aan het einde van de Burgemeester Fockstraat merkt de vrouw de man op. Ze vertelt dit ook aan de vriend met wie ze nog steeds belt.

Bij de Burgemeester van Tienhovengracht wordt de vrouw in een zijstraat bij de Marsmanstraat door de man aangerand en bij haar keel gegrepen. Daarna probeert hij seksuele handelingen bij haar te verrichten. Zodra de vrouw de kans krijgt schreeuwt ze om hulp, waarna de verdachte wegvlucht. Meerdere buurtbewoners schrikken wakker van het geschreeuw van de vrouw en schieten te hulp. Ook de vriend aan de telefoon besluit 112 te bellen als hij al even niks meer hoort van zijn vriendin.

Agenten snellen zich direct na de 112-oproep naar de locatie, de verdachte wordt helaas niet meer aangetroffen. Een intensief onderzoek van het Team Seksuele Misdrijven volgt. Rechercheurs proberen op allerlei manieren bij de verdachte te komen, onder andere aan de hand van de beschikbare camerabeelden. Deze beelden worden kort na het incident intern onder politieagenten verspreid in de hoop dat dit herkenning van de verdachte op zou leveren, helaas is dat niet het geval. Het extern verspreiden van deze beelden is een zwaar opsporingsmiddel waar het Openbaar Ministerie toestemming voor moet geven. Deze toestemming wordt over het algemeen pas gegeven nadat andere opsporingsmogelijkheden, bijvoorbeeld rond DNA-sporen, uitgelopen zijn en niet tot het gewenste resultaat geleid hebben. In deze zaak is de identiteit van de verdachte ondanks uitvoerig onderzoek nog niet bekend geworden en daarom vraagt de politie nu jouw hulp.