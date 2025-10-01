Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

Vanaf vandaag is de samenstelling van benzine aan de pomp anders. Brandstofproducenten schakelen namelijk over van ‘zomerbenzine’ naar ‘winterbenzine’. Pomphouders passen ook de diesel aan. Waarom gebeurt dat eigenlijk en merk je er als automobilist iets van?

Volgens Paul de Waal van de Bovag weten veel automobilisten niet eens dat het fenomeen bestaat. “Het verschijnsel winterbenzine is bij veel automobilisten onbekend. Eerlijk gezegd heb ik ook ooit gedacht dat het een grap was. Maar brandstofproducenten worden door de overheid gehouden aan bepaalde standaarden als het gaat om de kwaliteit van benzine en diesel en dus passen ze hun formule op 1 oktober en 1 mei aan de veranderende omstandigheden aan.”

Pingelen

Voor benzine betekent dat dat er butaan wordt toegevoegd, zodat de brandstof bij lage temperaturen net zo snel ontbrandt als in de zomer . Ook zijn er normen om te voorkomen dat de motor gaat ‘pingelen’ of 'kloppen als het kouder wordt. Dit is het ongecontroleerd en te vroeg zelfontbranden van de brandstof in een benzine- of gasmotor, waardoor een metaalachtig, tikkend geluid ontstaat en ernstige motorschade kan ontstaan.

Antivries

Bij diesel gaat het om een soort antivries. “Daardoor kun je ook met een dieselmotor tot zo’n -20 graden zonder problemen doorrijden. Vroeger werd er door automobilisten en vrachtwagenchauffeurs een liter benzine bij de diesel ingegooid om hetzelfde effect te bereiken, maar dat moet je bij moderne dieselmotoren echt niet meer doen, want daarmee sloop je je verstuivers en loop je het risico op een dure reparatie.”

Minder zuinig

Hele grote verschillen merk je niet. “Het gaat om waardes die je in het dagelijkse verbruik niet zult merken, maar onder laboratoriumomstandigheden wordt je auto iets minder zuinig. Ook qua prestaties lever je marginaal in, maar ook daar merk je niets van.”

“Belangrijk is in ieder geval dat je zelf geen toevoegingen gaat gebruiken, want dat wordt dus allemaal aan de pomp geregeld”, besluit De Waal in het AD. Binnen twee weken hebben alle tankstations winterbrandstof in de pomp.