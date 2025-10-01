Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

Er zijn nog politieke partijen ( NSC, 50+) die campagne voeren om het nieuwe pensioenstelsel om zeep te helpen. Het Casino-pensioen. Maar ouderen doen er verstanid aan daar niet naar te luisteren. Voor de meesten gaat hun pensioen gaat volgend jaar fors omhoog. Dit blijkt uit de eerste officiële berekeningen van de grote pensioenfondsen PFZW (zorg & welzijn), PMT (metaal) en bpfBouw (bouwsector), naar aanleiding van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Het AD schrijft er over.

Bij PFZW mogen drie miljoen deelnemers zich verheugen op een stijging van hun pensioenuitkering van 7 tot zelfs 10 procent in 2026. Volgens directeur John Landman kan het soms zelfs nog hoger uitvallen: “Het is super dat wij mensen kunnen vertellen dat het pensioen omhoog gaat.” Ook de fondsen voor metaal en techniek en bpfBouw zijn optimistisch. Bouwvakkers mogen rekenen op een verhoging die kan oplopen tot maar liefst 20 procent, afhankelijk van de financiële positie van hun fonds.

De verhogingen worden mogelijk dankzij de Wet Toekomst Pensioenen. Hierdoor hoeven pensioenfondsen minder grote reserves aan te houden, waardoor er meer ruimte komt voor het daadwerkelijk uitkeren aan deelnemers. Deze ontwikkeling volgt op eerdere kleine fondsen die al succesvol overstapten, met verhogingen van 4 tot 8 procent.

De exacte verhoging hangt af van de zogeheten dekkingsgraad van de fondsen, die momenteel gunstig is dankzij goede beleggingsresultaten en een positieve rente. PFZW bijvoorbeeld had op 30 juni een dekkingsgraad van 117 procent en inmiddels zelfs 120 procent. Als deze situatie tot januari 2026 aanhoudt, kunnen pensioenen in één klap met 10 procent omhoog.

Er blijft wel een slag om de arm: een economische crisis kan roet in het eten gooien. Maar voor nu lijken miljoenen Nederlanders direct te profiteren van de vernieuwde pensioenregels.