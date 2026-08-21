Huizenprijzen stijgen verder in juli, maar minder hard

Huizenkopers betaalden in juli gemiddeld bijna 4 procent meer voor een bestaande koopwoning dan in dezelfde periode een jaar geleden. De stijging was ongeveer even groot als de maand daarvoor, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Hoewel woningen nog steeds duurder worden, vlakt de prijsstijging sinds eind 2024 wel af.

Kopers betaalden gemiddeld 500.988 euro voor een bestaande woning. Een jaar eerder was dat nog 486.041 euro.

Ook het aantal verkochte woningen nam toe. Het Kadaster registreerde in juli ruim 22.000 woningverkopen, 5 procent meer dan een jaar geleden. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden in totaal zo'n 137.000 woningen verkocht. Daarmee ligt het aantal verkopen ruim 5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

De prijsstijging vlakt vooral af doordat beleggers vaker woningen verkopen die ze eerder verhuurden. Strengere regels op de huurmarkt spelen daarbij een belangrijke rol. Hierdoor komen meer, en veelal goedkopere, woningen op de koopmarkt, wat de stijging van de gemiddelde huizenprijs drukt.