ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VVD-jongeren hekelen eigen partij en prijzen premier van België

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 20:32
anp100126151 1
DEN HAAG (ANP) - De Belgische premier Bart De Wever is de meest liberale politicus van 2025, in de ogen van de jongerenafdeling van de VVD. Het is de eerste keer dat de JOVD een politicus uit het buitenland uitroept tot 'Liberaal van het Jaar'. De Wever werd vorig jaar premier van België, namens de Vlaams-nationalistische partij N-VA.
Over de 'moederpartij' is de JOVD niet te spreken. Aan de VVD "viel dit jaar weinig liberaals te merken. Ook tijdens de verkiezingen liet de VVD zich niet van haar meest liberale kant zien", stelt de jongerenpartij. De keuze voor De Wever is volgens de JOVD dan ook "een duidelijk signaal aan de Nederlandse politici".
De JOVD-prijs ging eerder naar politici als Pieter Omtzigt (toen CDA), Klaas Dijkhoff (VVD), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks), maar de jonge liberalen hebben ook gekozen voor onder anderen presentator Arjen Lubach, cabaretier Hans Teeuwen en advocaat Inez Weski.
loading

POPULAIR NIEUWS

b845d123-87c2-47a5-9cec-ad71eb01dc6a-fred-trump-real-estate-portfolio-685b7ca39b1a0

Oom Donald probeert een zwart gat te vullen: nicht Mary over Trumps jeugdtrauma

180817916_m

Waarom geweldige seks nooit genoeg is voor een duurzame relatie

uri_ifs___S_f27bd056-4d0b-418b-8107-52fc39310909_00000011_002

Analisten waarschuwen voor val Bitcoin naar $50K in 2026

generated-image

Hoe je haar veroudert

Grok_X_Musk

X (van Musk) is nu echt een bordeel: seksuele plaatsjes alleen tegen betaling

hanslertjes

Denise uit de Hanslers: Mike heeft al een nieuwe vriendin

Loading