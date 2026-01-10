VVD-jongeren hekelen eigen partij en prijzen premier van België

DEN HAAG (ANP) - De Belgische premier Bart De Wever is de meest liberale politicus van 2025, in de ogen van de jongerenafdeling van de VVD. Het is de eerste keer dat de JOVD een politicus uit het buitenland uitroept tot 'Liberaal van het Jaar'. De Wever werd vorig jaar premier van België, namens de Vlaams-nationalistische partij N-VA.

Over de 'moederpartij' is de JOVD niet te spreken. Aan de VVD "viel dit jaar weinig liberaals te merken. Ook tijdens de verkiezingen liet de VVD zich niet van haar meest liberale kant zien", stelt de jongerenpartij. De keuze voor De Wever is volgens de JOVD dan ook "een duidelijk signaal aan de Nederlandse politici".

De JOVD-prijs ging eerder naar politici als Pieter Omtzigt (toen CDA), Klaas Dijkhoff (VVD), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema (GroenLinks), maar de jonge liberalen hebben ook gekozen voor onder anderen presentator Arjen Lubach, cabaretier Hans Teeuwen en advocaat Inez Weski.