Hypotheekmarkt groeit hard door verhuizingen en verbouwingen

UTRECHT (ANP) - De hypotheekmarkt in Nederland is afgelopen kwartaal opnieuw hard gegroeid. Na de dip begin 2023 besluiten weer steeds meer mensen een huis te kopen of te investeren in hun woning door een verbouwing of verduurzaming, merkt het Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Het platform registreerde in april, mei en juni 120.228 aanvragen, bijna 28 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van deze aanvragen waren er 75.376 bedoeld voor de aankoop van een woning. Hier was sprake van een toename van 24 procent. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag van huizenkopers steeg vergeleken met een jaar terug, met 9,5 procent tot 360.750 euro.

Het merendeel van alle Nederlandse hypotheekaanvragen loopt via HDN, dat een platform biedt om het verstrekken van het krediet te vergemakkelijken. Daardoor geven de cijfers van de coöperatieve vereniging van hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen een breed beeld van de hypotheekmarkt.