Aandacht voor uitslag Franse verkiezingen op beurzen

AMSTERDAM (ANP) - Op de Europese beurzen gaat de aandacht maandag onder meer uit naar de uitslag van de Franse verkiezingen. De tweede ronde van de Franse parlementsrace is zondag verrassend uitgemond in een zege voor het linkse blok Nieuw Volksfront. Het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen is de derde partij geworden, na de centrumalliantie Ensemble van de Franse president Emmanuel Macron.

Geen van de partijen heeft een absolute meerderheid in het Franse Lagerhuis, de Nationale Vergadering, behaald die nodig is om te regeren. Het is daarom onduidelijk hoe Frankrijk, dat geen traditie van coalities kent, een regering zal vormen die in staat is wetten aan te nemen. De Franse premier Gabriel Attal, die deel uitmaakt van Macrons alliantie Ensemble, heeft aangekondigd zijn ontslag in te dienen bij de Franse president.

Hoewel er opluchting heerst dat een grote overwinning van RN is uitgebleven, blijven er wel zorgen bestaan over de politieke instabiliteit en de overheidsfinanciën in Frankrijk. Het land heeft een van de hoogste staatsschulden van de eurozone en door de plannen van zowel Nieuw Volksfront als RN dreigen de schulden verder op te lopen. Het verschil in rente tussen schuldpapieren van Frankrijk en Duitsland loopt daardoor mogelijk verder op, doordat beleggers de Franse obligaties risicovoller vinden.

Koerswaarde euro

De euro daalde licht in waarde door de Franse onzekerheid. De eenheidsmunt noteerde op 1,0819 dollar, tegen 1,0828 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 82,81 dollar en Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 86,31 dollar per vat.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht lager te beginnen aan de nieuwe week, na de kleine verliesbeurt op vrijdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met minnen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen ook omlaag. De Nikkei in Tokio daalde 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,7 procent.

Amerikaanse banken

Later in de week verschuift de aandacht naar de publicaties van de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Citi, JPMorgan Chase en Wells Fargo. Zij openen vrijdag officieus het cijferseizoen op Wall Street. Ook komen er donderdag nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten. De hardnekkige inflatie in de VS heeft de Federal Reserve er tot nu toe van weerhouden om de rente te verlagen, maar de laatste tijd is de hoop op een renteverlaging weer toegenomen.