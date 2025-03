Hyundai gaat miljarden investeren in VS

WASHINGTON (ANP/RTR) - Ook het Zuid-Koreaanse Hyundai, een van de grootste autofabrikanten ter wereld, gaat miljarden investeren in de Verenigde Staten. Volgens een Amerikaanse functionaris gaat het om een totaalbedrag van 20 miljard dollar, waarvan 5 miljard dollar is bestemd voor de bouw van een nieuwe staalfabriek in Louisiana. Naar verwachting kondigt de Amerikaanse president Donald Trump de plannen later op de dag officieel aan.

Hij voert een beleid om bedrijven te stimuleren in de Verenigde Staten te investeren. Dit is een van de redenen waarom Trump importheffingen heeft ingevoerd. Hierdoor hebben verschillende buitenlandse bedrijven al aangekondigd dat ze de productie naar de VS brengen.

Eerder deze maand zei Hyundai dat het overwoog een staalfabriek te bouwen in het zuidoosten van de VS, maar dat er nog geen beslissing was genomen. Het concern verklaarde ook dat een verhoging van de Amerikaanse heffingen een negatieve impact zou hebben op de Koreaanse staalindustrie.