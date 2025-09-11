ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hyundai rekent op vertraging bouw batterijfabriek VS na inval

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 20:35
anp110925192 1
SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De bouw van een batterijfabriek in de Amerikaanse staat Georgia van automaker Hyundai en technologiebedrijf LG Energy Solution loopt vertraging op door de grote inval van de immigratiedienst vorige week. Bij die actie pakten Amerikaanse autoriteiten 475 mensen op die aan de fabriek werkten, waarbij veel Zuid-Koreanen werden vastgezet. Volgens topman José Muñoz van Hyundai duurt het "minimaal twee tot drie maanden" langer voordat de fabriek af is.
"Al deze mensen willen terug", legde hij uit in een interview. "Dan moet je uitzoeken hoe je die vacatures kunt vullen. En voor het grootste deel bevinden die mensen zich niet in de Verenigde Staten."
Beelden van geboeide Zuid-Koreaanse arbeiders gingen vorige week vrijdag de wereld over. Immigratiedienst ICE verdacht ze ervan illegaal in de VS te zijn of zonder juiste papieren te werken. De opgepakte Zuid-Koreanen zijn inmiddels vrijgelaten en vlogen donderdag terug naar hun vaderland.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 449671040

Knoop in je beddengoed bij wassen en drogen? Vier tips voor een schone, droge en kreukloze was

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

ANP-324774831

Scrotox in opmars: arts waarschuwt voor risico’s van bizarre cosmetische trend

ANP-535792374

Dit prachtige Groningse dorpje wordt overspoeld door toeristen: ’Soms lopen ze ineens mijn tuin binnen’

anp110925138 1

Kamercommissie wil beleid landbouwminister aan banden leggen

ANP-535174970

Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar

Loading