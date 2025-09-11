Hyundai rekent op vertraging bouw batterijfabriek VS na inval

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De bouw van een batterijfabriek in de Amerikaanse staat Georgia van automaker Hyundai en technologiebedrijf LG Energy Solution loopt vertraging op door de grote inval van de immigratiedienst vorige week. Bij die actie pakten Amerikaanse autoriteiten 475 mensen op die aan de fabriek werkten, waarbij veel Zuid-Koreanen werden vastgezet. Volgens topman José Muñoz van Hyundai duurt het "minimaal twee tot drie maanden" langer voordat de fabriek af is.

"Al deze mensen willen terug", legde hij uit in een interview. "Dan moet je uitzoeken hoe je die vacatures kunt vullen. En voor het grootste deel bevinden die mensen zich niet in de Verenigde Staten."

Beelden van geboeide Zuid-Koreaanse arbeiders gingen vorige week vrijdag de wereld over. Immigratiedienst ICE verdacht ze ervan illegaal in de VS te zijn of zonder juiste papieren te werken. De opgepakte Zuid-Koreanen zijn inmiddels vrijgelaten en vlogen donderdag terug naar hun vaderland.