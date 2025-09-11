Rusland vindt dat Polen moet nadenken over sluiting grens Belarus

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland vindt dat Polen nog eens moet nadenken over het voornemen om de grens met Belarus te sluiten. "We dringen er bij Warschau op aan om de gevolgen van dit soort destructieve stappen in overweging te nemen en het besluit zo snel mogelijk te herzien", zei woordvoerder Maria Zacharova van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Poolse minister-president Donald Tusk had dinsdag aangekondigd dat de grens met Belarus in de nacht van donderdag op vrijdag om middernacht dichtgaat. Dat besluit werd genomen voordat Rusland met drones het Poolse luchtruim in vloog. Aanleiding was een grote oefening van Rusland en Belarus, die volgens planning vrijdag begint.

Volgens Zacharova is de grenssluiting bedoeld om "een beleid van het verder escaleren van spanningen in het centrum van Europa te rechtvaardigen". Polen zou "demonstratief" de "welwillende" gebaren van Rusland en Belarus negeren om verder van de grens te oefenen met minder militairen.