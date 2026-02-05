ECONOMIE
Identiteitscontrolebedrijf Duna haalt 30 miljoen euro op

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 8:39
AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse identiteitscontrolebedrijf Duna heeft in een nieuwe investeringsronde 30 miljoen euro opgehaald om verder te kunnen groeien. Het fintechbedrijf biedt software waarmee organisaties de identiteit van hun zakelijke klanten kunnen controleren. Duna kreeg in korte tijd klanten als Brand New Day Bank, Bol en de Zweedse SVEA Bank.
Het bedrijf, opgericht in 2023, haalde vorig jaar al 10,7 miljoen euro op bij investeerders. Volgens Duna kunnen organisaties met het platform zakelijke klanten aanzienlijk sneller accepteren, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan steeds strengere regelgeving. Het aanmelden van nieuwe zakelijke klanten is vaak nog omslachtig en verloopt nog steeds vaak via handmatige documentuitwisseling, wat tijdrovend en duur is.
Duna heeft kantoren in Amsterdam en Berlijn.
