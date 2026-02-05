ECONOMIE
Sony verwacht hogere winst door blijvend PlayStation-succes

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 8:42
anp050226070 1
TOKIO (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Sony profiteert ervan dat de vraag naar de PlayStation 5-console relatief hoog blijft. Het Japanse entertainmentconcern heeft mede daarom zijn winstverwachting verhoogd.
De gamedivisie van het Japanse bedrijf blonk de afgelopen tijd onder meer uit door het zelf uitgebrachte spel Ghost of Yōtei, maar ook door een aantal nieuwe videogames van andere partijen. Daardoor blijven volgens kenners relatief veel mensen de in 2020 uitgebrachte PlayStation 5-spelcomputers kopen.
In het derde kwartaal, het boekjaar van Sony loopt van 1 april tot 31 maart, verkocht het concern 8 miljoen van zijn populairste spelcomputers. Dat is minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder toen er 9,5 miljoen werden verkocht, maar bijna gelijk aan hetzelfde kwartaal in 2023.
Mogelijk speelt ook mee dat gamers reikhalzend uitkijken naar het spel Grand Theft Auto VI van Rockstar Games. De lancering hiervan is nog niet zo lang geleden opnieuw uitgesteld, nu tot november van dit jaar.
