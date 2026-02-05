Sligro boekt meer winst in 2025 ondanks wegvallen tabaksverkoop

VEGHEL (ANP) - Groothandelsketen Sligro heeft in 2025 meer winst geboekt ondanks het wegvallen van de tabaksverkopen. Het bedrijf zag de nettowinst vorig jaar stijgen naar 30 miljoen euro, van 24 miljoen euro in 2024. Volgens topman Koen Slippens lieten de afzetmarkten een voorzichtig herstel zien. Ook kostenbesparingen droegen bij aan de winstgroei.

In Nederland mogen supermarkten sinds juli 2024 geen tabak meer verkopen. Sligro leverde daarna nog wel tabak aan tankstations, maar sinds begin 2025 verkoopt het bedrijf helemaal geen rookwaren meer. Dat zorgde voor een omzetverlaging van 267 miljoen euro in 2025. Exclusief de tabaksverkopen nam de omzet vorig jaar wel met 1,7 procent toe tot bijna 2,7 miljard euro, met name door prijsstijgingen.

In Nederland was naast inflatie sprake van enige volumegroei, ofwel meer verkochte producten, en groeide Sligro naar eigen zeggen wat harder dan de markt als geheel. In de Belgische markt was ook sprake van groei, maar die werd nog volledig door inflatie gedreven.