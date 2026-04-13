IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

De olieprijzen weerspiegelen nog niet de ernst van de ongekende aanvoercrisis die is veroorzaakt door de oorlog in Iran. Maar dat zal binnenkort veranderen, waarschuwt topman Fatih Birol van het Internationaal Energieagentschap (IEA) maandag.

Ongeveer 13 miljoen vaten olie per dag aan aanbod is volgens hem stilgevallen door het conflict in het Midden-Oosten en de vrijwel gesloten Straat van Hormuz. Ook zijn meer dan tachtig energiefaciliteiten beschadigd tijdens de gevechten. Het herstel van de fabrieken, exportterminals en raffinaderijen kan wel twee jaar duren, aldus de IEA-topman.

Door de verstoringen zijn de brandstofprijzen hard gestegen. Vorige maand maakte het IEA bekend dat zijn 32 leden samen ruim 400 miljoen vaten olie vrijgeven uit de noodvoorraden. Dat is de grootste vrijgave uit de geschiedenis van de in Parijs gevestigde organisatie. Birol zei maandag dat hij hoopt dat een nieuwe vrijgave van olievoorraden niet nodig zal zijn.