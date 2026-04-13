LVMH meldt verminderde verkoop door oorlog in Midden-Oosten

PARIJS (ANP/AFP/BLOOMBERG) - LVMH, het luxebedrijf achter merken als Louis Vuitton en Christian Dior, zag de verkopen in het afgelopen kwartaal dalen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De maker van luxespullen verkocht vooral minder in de belangrijke winkelstad Dubai en andere delen van het Midden-Oosten.

LVMH is onder meer bekend van de Louis Vuitton-tassen en -koffers, de champagne van Moët & Chandon en de Hennessy-cognac. De omzet van de belangrijkste divisie, mode en lederwaren, daalde in het eerste kwartaal met 2 procent, meldde LVMH maandag. Dat was een grotere daling dan marktkenners hadden verwacht.

De activiteiten van LVMH in het Midden-Oosten, goed voor ongeveer 6 procent van de totale omzet, kregen een knauw na een "zeer positieve start van het jaar", aldus het in Parijs gevestigde bedrijf. Ook Europa en Japan presteerden zwak in het eerste kwartaal, terwijl de VS en China het juist verrassend goed deden. In de VS groeide de omzet met 3 procent en in China met 7 procent.