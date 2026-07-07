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IEA: conflict Midden-Oosten blijft wereldwijde gasmarkt verstoren

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 13:37
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PARIJS (ANP) - De gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten blijven de wereldwijde gasmarkt verstoren. Een krapper aanbod en hogere gasprijzen drukken de vraag, vooral in de industrie en de elektriciteitssector. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in een rapport over de gasmarkt.
Voor het conflict ging wereldwijd ongeveer 20 procent van het vloeibaar gemaakt aardgas (lng) door de belangrijke Straat van Hormuz. Sinds de Verenigde Staten en Iran halverwege juni een voorlopig akkoord bereikten om de vijandelijkheden te beëindigen en de zeestraat weer open te stellen, neemt het aantal lng-tankers dat de route gebruikt weer toe. Toch ligt het verkeer nog altijd ruim onder het niveau van voor het conflict.
De aardgasprijzen in Azië en Europa zijn inmiddels gedaald ten opzichte van de piek in maart, maar liggen nog steeds duidelijk boven het niveau van 2025. Volgens het IEA is de wereldwijde vraag naar aardgas in de eerste helft van 2026 gedaald ten opzichte van een jaar eerder.
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