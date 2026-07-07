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Oekraïense justitie bevestigt dood van verdachte aanslag Monaco

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 13:08
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KYIV (ANP/RTR) - De belangrijkste verdachte van de bomaanslag in Monaco is dood, meldt de Oekraïense hoofdaanklager. Anastasiia Berezovska is doodgeschoten, staat in een persverklaring. De dood van de 39-jarige vrouw was eerder al gemeld door Oekraïense media.
Justitie meldt dat een lid van de Oekraïense militaire inlichtingendienst HOeR is aangehouden. Hij zou bekend hebben met een andere verdachte de vrouw om het leven te hebben gebracht.
Berezovska werd in verband gebracht met een ontploffing in Monaco, eind juni. Daarbij raakte de van oorsprong Oekraïense omstreden oligarch Vadym Jermolajev ernstig gewond. Ook zijn partner en zoon liepen verwondingen op. Oekraïne had sancties ingesteld tegen Jermolajev omdat hij nog zaken deed in de door Rusland bezette Krim. Hij kreeg in 2019 de Cypriotische nationaliteit.
Berezovska werd internationaal gezocht op verzoek van de autoriteiten in Monaco.
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