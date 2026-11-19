PARIJS (ANP) - De energiecrisis die is ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten raakt "alle uithoeken van de wereld" omdat de prijzen van brandstoffen hard zijn gestegen. Dat schrijft het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn jaarlijkse verslag over de wereldwijde energiemarkt. Vooral landen in Azië worden flink getroffen omdat zij erg afhankelijk zijn van de import van olie en gas uit het Midden-Oosten. Die leveringen zijn echter ernstig verstoord door de blokkade van de Straat van Hormuz en de aanvallen op tankers en energie-infrastructuur in de regio.

Volgens het IEA heeft de Iranoorlog geleid tot de grootste schok ooit voor de wereldwijde energiemarkt, waarbij de oliecrises van de jaren zeventig verbleken. Door de oorlog is er tot dusver een totale hoeveelheid van 2,8 miljard vaten olie en 60 miljard kubieke meter aan gas uit het Midden-Oosten weggevallen. Het agentschap zegt wel dat de wereldeconomie opmerkelijke weerbaarheid heeft getoond, maar hoe langer de crisis blijft duren hoe groter de gevolgen zullen zijn.

De door topman Fatih Birol geleide denktank in Parijs schrijft dat driekwart van de wereldbevolking woont in landen die olie en gas importeren en dat ruim 4 miljard mensen wonen in landen die voor meer dan 30 procent van hun olie en gas afhankelijk zijn van brandstoffen die via de Straat van Hormuz komen. Landen in Azië, maar ook in Afrika, zijn het hardst geraakt. Voor de oorlog ging 80 procent van de olie die door de Straat van Hormuz kwam naar landen in Azië en bijna 90 procent van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) was bestemd voor Azië. Steenkolencentrales in verschillende Aziatische landen worden daardoor langer opengehouden.

Kernenergie

Vanwege de energiecrisis zetten veel landen meer in op duurzame energiebronnen, vooral zonne-energie. Het IEA zegt dat de import van zonnepanelen en batterijen in landen in Azië en Afrika dit jaar sterk is toegenomen. Tegelijkertijd neemt ook de wereldwijde vraag naar elektriciteit alleen maar verder toe, bijvoorbeeld voor verkoeling tijdens hittegolven, elektrische auto's, warmtepompen en AI-datacenters.

Door de crisis maakt ook kernenergie een sterke opmars, meldt het IEA verder. Momenteel is er wereldwijd voor bijna 90 gigawatt aan nieuwe nucleaire opwekkingscapaciteit in aanbouw, het hoogste niveau in 35 jaar. Meer dan vijftig landen hebben plannen of doelen voor kernenergie, waaronder de bouw van kleine centrales, de zogeheten Small Modular Reactors (SMR's).