Een bacterie die de zwaarste antibiotica overleeft, verspreidt zich steeds sneller door Europese ziekenhuizen. Het aantal bloedinfecties met resistente Klebsiella pneumoniae lag in de EU vorig jaar 72 procent hoger dan in 2019.

De afspraak was juist een daling van 5 procent in 2030. Europa beweegt dus precies de verkeerde kant op.

Nederland doet het opvallend goed. Maar wie in het buitenland in het ziekenhuis belandt, kan het probleem ongemerkt mee naar huis nemen.

Wat is Klebsiella?

Klebsiella pneumoniae is een darmbacterie. Je kunt hem bij je dragen zonder ziek te worden. Bij kwetsbare ziekenhuispatiënten kan hij longontsteking, urineweginfecties en bloedvergiftiging veroorzaken.

Het gevaar zit in varianten die bestand zijn tegen carbapenems. Dat zijn antibiotica die artsen bewaren voor de zwaarste infecties. Sommige stammen zijn inmiddels ongevoelig voor bijna alle antibiotica, ook voor nieuwe middelen. Bloedinfecties met zo'n variant gaan gepaard met een hoge sterfte.

Alle resistente infecties samen kosten in de EU, IJsland en Noorwegen naar schatting zo'n 35.000 mensen per jaar het leven.

Waarom het bij MRSA wel lukte

Bij de bekende ziekenhuisbacterie MRSA gaat het de goede kant op. Daar lag het aantal bloedinfecties vorig jaar 19 procent lager dan in 2019. Dat is al meer dan de 15 procent die voor 2030 was afgesproken.

Klebsiella is lastiger. De bacterie gaat van patiënt op patiënt over en heeft in de darmen een sterke schuilplaats. Handen desinfecteren, handschoenen goed gebruiken en grondig schoonmaken blijven de belangrijkste wapens. Maar één overgeslagen plekje kan al genoeg zijn.

Bij Klebsiella kan één vergeten oppervlak al genoeg zijn voor verspreiding.

Ook andere Europese doelen raken uit zicht. Bloedinfecties met resistente E. coli stegen met ruim 16 procent, terwijl 10 procent minder de bedoeling is. Het antibioticagebruik daalde met 5 procent, een kwart van het doel.

Zo groot is het verschil met Nederland

In Nederland ging het vorig jaar naar schatting om zo'n twintig bloedinfecties met deze resistente Klebsiella. Dat is ongeveer 0,1 per 100.000 inwoners: ruim dertig keer minder dan het Europese gemiddelde.

Elders ligt dat heel anders. In Spanje is het cijfer ruim tien keer zo hoog als hier, in Italië ruim negentig keer. Griekenland, Roemenië en Cyprus zitten daar nog boven.

Achteroverleunen kan niet. In 2019 ging het hier nog om een handvol gevallen. En ook in Nederland worden bacteriën langzaam maar zeker vaker ongevoelig voor antibiotica.

Wie in het buitenland in het ziekenhuis lag, kan ongemerkt een resistente bacterie mee naar huis nemen.

Opgenomen in het buitenland? Zeg het

Nederlandse ziekenhuizen testen daarom patiënten die de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis lagen. Ook een kortere behandeling kan meetellen, bijvoorbeeld als je daar dialyse kreeg of er in je huid is gesneden.

Je krijgt dan kweken en ligt tot de uitslag op een eenpersoonskamer. Dat is geen straf, maar bescherming van medepatiënten.

Blijk je drager, dan ben je niet ziek en krijg je geen behandeling. Vaak raak je de bacterie vanzelf kwijt, al duurt dat soms meer dan een jaar. Gewone hygiëne, zoals handen wassen na het toiletbezoek, is dan genoeg.

Resistente Klebsiella in het kort