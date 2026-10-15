IEA geeft gehoor aan oproep G7 voor snelle vrijgave oliereserves

PARIJS (ANP) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft donderdag aangekondigd de vrijgave van strategische oliereserves te versnellen vanwege de sterk stijgende brandstofprijzen. Daarmee geeft de organisatie gehoor aan oproepen van de G7, de groep van grote industrielanden waaronder Duitsland en Frankrijk.

Het doel is om de vrijgave van oliereserves, waarover in maart afspraken zijn gemaakt naar aanleiding van de Iranoorlog, te versnellen en zo snel mogelijk af te ronden. Het IEA had destijds ingestemd met de vrijgave van een recordhoeveelheid van 400 miljoen vaten olie uit noodvoorraden. Daarvan zijn tot nu toe ongeveer 330 miljoen vaten geleverd.

Sommige lidstaten hebben meer olie vrijgegeven dan ze oorspronkelijk hadden toegezegd, aldus het IEA, waarin tientallen landen zijn verenigd. Door de versnelde vrijgave van de resterende, in maart toegezegde reserves komen naar verwachting ongeveer 100 miljoen vaten op de markt. Die hoeveelheid komt overeen met het verzoek dat de G7-landen eerder deze maand deden.