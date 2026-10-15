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Maduro en vrouw pleiten onschuldig in nieuwe martel-aanklachten

Samenleving
door anp
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NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De door de VS gevangen genomen Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw zeggen onschuldig te zijn aan het samenspannen om Amerikaanse gevangenen te martelen. Deze nieuwe aanklacht werd recent toegevoegd aan een lopende strafzaak tegen Maduro.
Maduro en zijn vrouw Cilia Flores werden begin dit jaar opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie in Venezuela. Sindsdien zitten ze vast in New York. Ze zijn verder aangeklaagd voor drugssmokkel en verboden wapenbezit. Daarvoor hebben ze al onschuldig gepleit.
Volgens aanklagers hadden ze samengespannen om martelpraktijken uit te voeren tegen slachtoffers in Venezolaanse detentiecentra. Onder de slachtoffers zouden Amerikaanse staatsburgers hebben gezeten. Er wordt onder meer gesproken van waterboarding, waarbij iemand het gevoel heeft te verdrinken, verkrachtingen en mishandelingen.
Sinds de gevangenneming van Maduro wordt Venezuela bestuurd door Delcy Rodríguez.
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