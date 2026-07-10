IEA: herstel wereldwijde olievraag na heropenen Straat van Hormuz

PARIJS (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De wereldwijde olievraag heeft vorige maand herstel laten zien, meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport. De aanvoer via de Straat van Hormuz kwam in juni weer op gang, nadat de Verenigde Staten en Iran een wankel voorlopig vredesakkoord hadden bereikt en de zeestraat weer werd heropend.

Het wereldwijde olie-aanbod herstelde in juni met 4,1 miljoen vaten per dag naar 98,8 miljoen vaten per dag, aldus het IEA. Het hervatten van de scheepvaart door de Straat van Hormuz "zorgde voor een gedeeltelijk herstel van de productie in de Golfregio". De wereldwijde productie lag volgens het agentschap nog wel zo'n 9,4 miljoen vaten per dag onder het niveau van voor de oorlog, die eind februari begon.

De Verenigde Arabische Emiraten hebben een recordhoeveelheid ruwe olie geproduceerd, staat ook in het rapport. Het land pompte in juni gemiddeld 4,1 miljoen vaten per dag. Daarmee is het vorige record van 4 miljoen vaten uit 2020 verbroken.