Frankrijk activeert nieuw noodplan om hitte

PARIJS (ANP) - Frankrijk heeft een noodplan in werking gesteld vanwege de extreme hitte in delen van het land. Dat meldt BFMTV. Het kabinet van premier Sébastien Lecornu was eerder op vrijdag in spoed bijeen om de hittemaatregelen te bespreken.

Het plan geldt voor de regio's waarvoor code rood is afgekondigd en voorziet onder meer in coördinatie tussen diensten om burgers beter van hulp te kunnen zijn. Vooral in het westen van het land wordt het vrijdag warm. Voor zaterdag wordt voorzien dat circa 21 miljoen Fransen zullen kampen met extreme hitte.

Het plan werd begin juli gepresenteerd, na de eerdere hittegolf die het land meemaakte. Het aantal sterfgevallen in het land nam door die hitte sterk toe.

Door de hitte kampt het land ook met grote droogte. Dat heeft tot grote, aanhoudende natuurbranden geleid, met name in het zuiden van Frankrijk. De derde Touretappe, die in de buurt van een van de brandhaarden finishte, werd daarom binnen Frankrijk zonder publiek verreden.