IEA rekent op sterkste daling olievraag sinds coronacrisis

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 10:42
PARIJS (ANP) - De vraag naar olie daalt in het tweede kwartaal het hardst sinds de coronapandemie, voorspelt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Door de Iranoorlog zijn de prijzen voor olieproducten zo hard gestegen dat bepaalde landen en sectoren noodgedwongen hun verbruik verminderen.
Het IEA verwacht dat de vraag naar olie in april, mei en juni met 1,5 miljoen vaten per dag daalt. Voor heel dit jaar verwacht de organisatie een neergang van 80.000 vaten per dag, staat in het maandelijkse oliemarktrapport. Vorige maand ging het IEA nog uit van een stijging van de vraag naar olie met 640.000 vaten per dag in 2026.
Landen in het Midden-Oosten en Azië drongen als eerste hun verbruik van olieproducten terug, vooral kerosine, lpg en nafta. Hoe langer de schaarste en hoge prijzen aanhouden, hoe meer andere landen hun olieverbruik verminderen, voorspelt het IEA.
